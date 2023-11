L’OM laisse filer une star, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a pris la décision de ne pas conserver Alexis Sanchez. Un choix qui a largement été commenté, mais Kevin Diaz tient à défendre Pablo Longoria dans ce dossier en rappelant que le comportement du Chilien n’a pas facilité les choses pour le président de l’OM qui a finalement décidé de recruter Pierre-Emerick Aubameyang.

Alors que l'OM est vivement critiqué à cause de son choix d'avoir laissé filer Alexis Sanchez pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria s'est justifié au micro de RMC ces derniers jours. « On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation », a expliqué le président de l'OM. Des propos qui n'ont pas totalement convaincu les fans marseillais, mais Kevin Diaz se montre compréhensif.

Le clan Longoria lâche un tacle inattendu, c'est la panique à l'OM https://t.co/ob9z95Tvoh pic.twitter.com/A3gT7DjoA9 — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«Temporiser, c'est clair dans le monde du football»

« Il nous dit qu'ils n'étaient pas opposés à prolonger Alexis Sanchez, et qu'ils lui ont fait une belle offre. En revanche, Alexis Sanchez a temporisé. Temporiser, c'est clair dans le monde du football. Cela signifie qu'Alexis Sanchez voulait explorer d'autres options qui s'offraient à lui. L'OM a eu l'opportunité de recruter Pierre-Emerick Aubameyang », assure-t-il au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Aubameyang, même à 700 000€ par mois, est intéressant pour l'OM en 2023»