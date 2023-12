Mercato - PSG : Une malédiction brisée par un transfert à 60M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG a enflammé le mercato cet été. Le club de la capitale a recruté une bonne dizaine de joueurs, et n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre la main sur les joueurs voulus. Les dirigeants parisiens ont notamment lâché 60M€ pour s’attacher les services de Manuel Ugarte, qui évoluait au Sporting Portugal. L’international uruguayen s’est très rapidement intégré dans le groupe de Luis Enrique. Et son début de saison se veut plutôt convaincant.

Manuel Ugarte, digne héritier de Thiago Motta ?

Manuel Ugarte a impressionné à ses débuts. Très bon dans la récupération et dans la relance, le milieu défensif de 22 ans est déjà titulaire au PSG. Luis Enrique lui accorde souvent sa confiance aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Les Rouge-et-Bleu semblent avoir enfin trouvé leur numéro 6. Ces dernières années, le PSG était plutôt maudit à ce poste. Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, aucun joueur n’a vraiment réussi à remplacer l’Italien.

Paredes, Gueye, Wijnaldum... Le PSG a enchaîné les échecs sur le mercato

Le PSG a pourtant tenté de nombreux coups sur le mercato. Un bon nombre de milieux de terrain ont rejoint la formation parisienne depuis 2018, mais peu ont réussi à s’imposer. En 2019, le PSG lâchait 47M€ pour recruter Leandro Paredes. L’Argentin n’était néanmoins pas vraiment le profil ciblé par Thomas Tuchel. Et malgré le départ du technicien allemand en 2020, l’Argentin n’a pas fait oublier Thiago Motta. Idrissa Gueye n’y est pas parvenu non plus, tout comme Ander Herrera, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum ou encore Renato Sanches. Mais cette fois, le PSG tient peut-être sa perle rare avec Manuel Ugarte. Reste à voir si l’Uruguayen saura se montrer à la hauteur sur la durée.