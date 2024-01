Mercato - PSG : Mbappé snobe le Real Madrid et prépare un coup de tonnerre ?

La rédaction

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé est libre de discuter avec une autre équipe depuis le 1er janvier. Malgré de nombreuses désillusions dans ce dossier, le Real Madrid espère toujours pouvoir s'attacher ses services et lui aurait même fixé un ultimatum afin qu'il rende sa décision le plus rapidement possible. Mais selon The Times, le Français ne compterait pas céder aussi facilement et explorerait même d'autres pistes en Premier League.

C'est un feuilleton qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années maintenant. Régulièrement annoncé au Real Madrid depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est pourtant toujours un joueur du PSG. Alors qu'il arrivera en fin de contrat en juin, le Français est libre de négocier avec un nouvel employeur depuis le 1er janvier. En dépit de multiples camouflets dans le dossier Mbappé, la Maison-Blanche rêve toujours de s'offrir les services du Bondynois.

Mercato - PSG : Un ultimatum est lancé, Mbappé va donner sa réponse https://t.co/KLZKNKGmGq pic.twitter.com/Ieq2MhPMYo — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Mbappé n'est pas impressionné par l'ultimatum fixé par le Real Madrid

Selon The Athletic ce dimanche, afin d'éviter l'échec cuisant de mai 2022, où il avait finalement choisi de poursuivre l'aventure au PSG, le Real Madrid aurait posé un ultimatum au capitaine de l’équipe de France, qui doit communiquer sa décision au maximum à la mi-janvier. Mais d'après The Times , l'attaquant parisien ne serait pas impressionné par le coup de pression du club madrilène le poussant notamment à signer un pré-contrat.

Mbappé souhaite explorer d'autres pistes