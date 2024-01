Mercato - PSG : Paris fixe ses conditions pour ce transfert

Hugo Chirossel

Si le PSG est toujours en quête de renforts après s’être attaché les services de Lucas Beraldo, il pourrait également y avoir du mouvement dans le sens des départs. Dans cette optique, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike sont les principaux candidats, mais Nordi Mukiele, qui fait l’objet d’un intérêt appuyé du Bayern Munich, pourrait lui aussi s’en aller. Le club de la capitale n’est pas fermé à son départ, mais sous certaines conditions.

Plusieurs joueurs pourraient quitter le PSG dans les prochaines semaines. C’est le cas de Layvin Kurzawa, mais également d'Hugo Ekitike. Comme indiqué par Le 10 Sport , Wolverhampton a accéléré dans ce dossier ces derniers jours et le club de la capitale veut trouver une porte de sortie à l’attaquant âgé de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais qui n’entre plus du tout dans ses plans.

Le Bayern Munich fonce sur Mukiele

Un autre joueur pourrait lui aussi s’en aller d’ici à la fermeture du mercato hivernal : Nordi Mukiele. Ce dernier n’a disputé que neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison et pourrait être tenté de quitter le PSG, qu’il a rejoint il y a un an et demi en provenance du RB Leipzig. Le défenseur polyvalent âgé de 26 ans pourrait justement faire son retour en Allemagne, où le Bayern Munich est très intéressé par son profil et en a même fait sa priorité, d’après les informations de L’Équipe .

Le PSG veut d’abord lui trouver un remplaçant

Les Bavarois aimeraient s’attacher les services de Nordi Mukiele dans le cadre d'un prêt, assorti d’une option d’achat estimée à 25M€. En raison de son faible temps de jeu et alors que l’Euro 2024 aura lieu l’été prochain, le défenseur français ne serait pas contre un retour en Bundesliga, un championnat qu’il apprécie. Le PSG de son côté n’est pas fermé à un départ de Nordi Mukiele, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais le club de la capitale a une condition. En effet, il souhaite lui trouver un remplaçant avant de le laisser filer. Affaire à suivre…