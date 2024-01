Mercato - PSG : Une incroyable décision prise pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid et Kylian Mbappé, fin de l'histoire ? Le Bondynois pourrait voir train du club espagnol passer et ne plus revenir. C'est en tout cas ce qui se dit dans la presse espagnole, alors que l'excellente ambiance qui règne au sein du club pourrait pousser la direction à ne pas faire son maximum dans ce dossier.

Le feuilleton Mbappé continue d'alimenter les rumeurs. L'été dernier, après la décision de Kylian Mbappé de ne pas vouloir déclencher sa prolongation d'un an avec le PSG lui donnant la possibilité de partir libre en juin 2024, les rumeurs envoyant le Bondynois en Espagne ont repris de plus belle. L'heure est désormais au choix pour l'international français.

Mbappé n'est plus désiré à tout prix au Real Madrid ?

Au Real Madrid, tout va bien. Leader de Liga, vainqueur de ses six matchs de poules de la Ligue des Champions, qualifié en huitièmes de finale de la Coupe du Roi... Tout ça sans Erling Haaland, ni Kylian Mbappé et même sans Karim Benzema, parti cet été pour l'Arabie saoudite. Preuve de la belle alchimie qui règne à la Maison Blanche, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Selon Marca , l'envie n'est donc pas de tout bousculer à tout prix en faisant venir Kylian Mbappé coûte que coûte, alors qu'il est difficile de prévoir l'impact de son arrivée sur le groupe.

Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé