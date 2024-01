Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, il a provoqué un départ

Axel Cornic

Recruté par Luis Campos, Renato Sanches n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain et a été finalement prêté à l’AS Roma lors du dernier mercato. Mais les choses ne se passent pas très bien pour lui en Italie et cela aurait eu des grosses répercussions sur son entourage.

Eternel espoir, Renato Sanches a toujours été handicapé par d’innombrables blessures qui l’ont empêché de s’affirmer au plus haut niveau. Luis Campos pensait sans aucun doute pouvoir le relancer au PSG, mais cela a été un échec cuisant.

Le calvaire romain de Renato Sanches

Tiago Pinto y a également cru l’été dernier, lorsqu’il est allé chercher le milieu au PSG pour un prêt avec option d’achat à l’AS Roma. Mais là encore, Renato Sanches n’y arrive pas avec seulement 9 rencontres disputées depuis le début de la saison et les Romains ont commencé à grincer des dents.

Tiago Pinto parti à cause de lui ?