Mercato - PSG : Le boss a fixé une condition pour ce retour

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches est actuellement prêté à l'AS Rome jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'une option d'achat a été négociée avec le club rouge et bleu, les Giallorossi aimeraient renvoyer le milieu de terrain portugais vers Paris dès cet hiver. Si le PSG ne serait pas contre cette option, Nasser Al-Khelaïfi aurait tout de même fixé une condition pour le rapatriement précoce de Renato Sanches.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Renato Sanches a totalement manqué sa première saison à Paris, et ce, parce qu'il a enchainé les blessures. Alors que la direction rouge et bleu ne voulait plus de lui, l'international portugais a été prêté avec option d'achat à l'AS Rome l'été dernier.

L'AS Rome veut rendre Renato Sanches au PSG cet hiver

Engagé jusqu'au 30 juin avec l'AS Rome, Renato Sanches pourrait faire son retour au PSG dès cet hiver. En effet, les Giallorossi de José Mourinho aimeraient rendre le milieu de terrain de 26 ans au club parisien d'ici la fin du mois de janvier. Toutefois, le PSG ne compterait rapatrier Renato Sanches qu'à une condition.

Le PSG est prêt à récupérer Sanches si...