Mercato - PSG : La presse italienne annonce une nouvelle piste à Paris !

Déjà aux prises avec les absences de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, Luis Enrique a vu un nouveau défenseur rejoindre infirmerie ces derniers jours avec Milan Skriniar. Ce dernier va devoir se faire opérer à une cheville et selon les dernières indiscrétions il devrait être absent entre trois et quatre mois, ce qui pourrait pousser le Paris Saint-Germain à agir sur le mercato pour trouver un renfort.

Avec Lucas Beraldo, arrivé en début de mercato en provenance de São Paulo, le PSG s’est attaché les services d’un nouveau défenseur. Une arrivée précieuse, puisque Presnel Kimpembe a de nouveau été contraint de se faire opérer au talon d’Achille et Paris attend toujours le retour d’un Nuno Mendes qui n’a plus joué depuis avril 2023.

Il y a un problème en défense

Pour ne rien arranger, un taulier de la défense centrale s’est également blessé, avec Milan Skriniar. Touché à une cheville, le Slovaque ne devrait être de retour que pour les dernières rencontres de cette saison si tout se passe bien, ce qui est un véritable désastre pour Luis Enrique. L’ancien de l’Inter est en effet le troisième joueur le plus utilisé au PSG, juste derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé.

Le PSG prêt à foncer sur Radu Drăgușin ?