Luis Enrique fait un choix fort, le vestiaire du PSG donne son feu vert

Pour la réception du LOSC samedi (3-1), Luis Enrique avait décidé de se passer de plusieurs titulaires au coup d’envoi à quelques jours du match contre la Real Sociedad en Ligue des champions, certains n’entrant même pas en jeu comme Kylian Mbappé, touché à la cheville gauche contre Brest. Un choix payant puisque le PSG s’est imposé, avec des joueurs convaincus par cette décision de l’entraîneur.

À quatre jours d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, face à la Real Sociedad pour son huitième de finale aller, Luis Enrique avait décidé de laisser plusieurs jours sur le banc pour la réception du LOSC samedi soir. Un pari gagnant pour l’entraîneur du PSG, son équipe s’imposant (3-1) sans Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery ou encore Kylian Mbappé, ce dernier n’étant même pas entré en jeu après sa blessure à la cheville gauche contre Brest en milieu de semaine. Interrogé après le match, Vitinha a validé la décision de son entraîneur.

« C’était intelligent »

« C’était intelligent , a répondu le milieu du PSG, relayé pa r Canal-Supporters. On veut que tous les joueurs soient dans la meilleure condition physique pour jouer. Si on a tout l’effectif, c’est incroyable pour nous, c’est incroyable pour le coach. Ça nous donne plus de possibilités de faire un bon match et un bon résultat. C’était une bonne préparation ». Son compatriote Danilo Pereira est sur la même longueur d’onde.

« Il doit y avoir beaucoup de concurrence pour casser la tête à Luis Enrique »