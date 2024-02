Transfert avorté au PSG, le boss exulte

Benjamin Labrousse

Lors du mercato hivernal, le PSG n’est pas passé loin de se séparer de Nordi Mukiele. Le latéral Français était très convoité par le Bayern Munich. Si, comme révélé par le10sport.com, Paris a bloqué cette opération, le joueur de 26 ans a retrouvé du temps de jeu avec Luis Enrique, au plus grand bonheur du technicien espagnol.

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato hivernal. Le club de la capitale s’est renforcé à travers les arrivées des Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, et en a profité pour dégraisser son effectif avec le départ d’Hugo Ekitike vers l’Eintracht Francfort. Toutefois, le PSG aurait également pu se séparer de Nordi Mukiele.

Nordi Mukiele proche du Bayern Munich

Le défenseur français était fortement convoité par le Bayern Munich. Le club bavarois souhaitait cependant s’attacher les services de Nordi Mukiele par le biais d’un prêt avec option d’achat, formule qui, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ne convenait pas au PSG. Ce samedi soir, Nordi Mukiele a été titularisé par Luis Enrique face au LOSC (3-1).

« On a vu avec Nordi Mukiele qu’il pouvait être performant »