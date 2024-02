Le boss du PSG lâche une bombe, une réunion au sommet est réclamée

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le président du PSG a lâché une bombe concernant l’avenir du club parisien en affirmant que les dirigeants souhaitaient désormais quitter le Parc des Princes. Une déclaration capitale, apparaissant comme un gros coup de pression de la part de Nasser Al-Khelaïfi envers la mairie de Paris. Adjoint d’Anne Hidalgo, Pierre Rabadan a demandé une rencontre entre les deux parties ce dimanche.

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc » . Jeudi, un Nasser Al-Khelaïfi résigné affirmait que les dirigeants du PSG souhaitaient désormais quitter le Parc des Princes.

«Bonne nouvelle» au PSG, son retour est annoncé ! https://t.co/gmewx7y9jz pic.twitter.com/CucX3lsA7W — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Le PSG loin du Parc des Princes ?

Cette déclaration du président du PSG intervient après de nombreuses déclarations de la maire de Paris Anne Hidalgo, stipulant que la municipalité refusait catégoriquement de vendre le Parc des Princes aux dirigeants qatariens du club parisien. Depuis, plusieurs personnalités comme la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse se sont exprimé à ce sujet, affirmant qu’il ne fallait pas laisser le PSG quitter son antre historique.

« On veut que le PSG reste au Parc des Princes »