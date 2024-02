PSG : Le Qatar quitte Paris, les supporters s'en prennent à Hidalgo !

Jean de Teyssière

Jeudi, Nasser al-Khelaïfi a fait une déclaration redoutée par tous les fans du PSG : le club de la capitale va quitter le Parc des Princes. La mairie de Paris ne souhaite pas vendre l'enceinte au PSG, qui lui ne souhaite pas réaliser des travaux colossaux pour un stade qu'il loue. Par conséquent, le PSG cherche à trouver un nouvel emplacement et cette perspective n'enchante vraiment pas les supporters parisiens qui l'ont fait savoir.

Encore une fois interrogée sur le sujet de la vente du Parc des Princes, la maire de Paris, Anne Hidalgo, continuait d'enterrer les espoirs parisiens quant à une acquisition de l'enceinte du XVIème arrondissement : « Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. »

«C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc !»

Ce jeudi, en marge du 48ème Congrès de l'UEFA, Nasser al-Khelaïfi a été interrogé par les journalistes sur la décision du PSG de rester ou non au Parc des Princes après les récentes annonces d'Anne Hidalgo, la maire de Paris : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! »

Une banderole déployée contre Anne Hidalgo