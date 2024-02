PSG - Qatar : Un clash suivi d’un départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les propriétaires qataris du PSG préparent une révolution historique puisque Nasser Al-Khelaïfi a annoncé publiquement jeudi que le club de la capitale ne resterait pas au Parc des Princes, la Mairie de Paris refusant de lui vendre son stade emblématique. De son côté, Daniel Riolo réagit à cette bombe et invite les supporters du PSG à se révolter.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe jeudi : Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a indiqué que son club ne resterait pas encore très longtemps au Parc des Princes. Remonté contre la Maire de Paris Anne Hidalgo, qui refuse de vendre l’enceinte aux propriétaires qataris du PSG, il a donc fait une annonce claire : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ». Ce clash entre les deux parties prend donc un tournant décisif, et va provoquer le départ du PSG.

PSG : Luis Enrique jubile avec ces trois stars ! https://t.co/oT15glOmO7 pic.twitter.com/d0Dg6ysRDI — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« On est sur des coups de pression »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a évoqué ce bras de fer entre le PSG et la Mairie de Paris pour le Parc des Princes et critique la position du Qatar : « Les supporters doivent se mobiliser. Ils ne sont pas dans le calcul économique, et ils en ont rien à cirer que le PSG déménage pour voir plus grand, vendre des maillots ou attirer telle ou telle star supplémentaire. Ce qui veulent, c'est construire une bonne équipe dans ce stade, et il y a de quoi construire dans ce stade-là. J'avais rapidement dit que le Stade de France c'était mort malgré les annonces de Nasser. Tout ça c'était bidon. Là on est sur une série de coups de pression. La mairie ne va pas lâcher son idée », estime Riolo.

« Nasser est très énervé »