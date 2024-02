PSG : Ce pote de Mbappé interpelle Deschamps

Amadou Diawara

En difficulté depuis sa signature au PSG, Randal Kolo Muani pourrait être laissé sur le carreau par Didier Deschamps cet été. En effet, l'attaquant français pourrait ne pas être convoqué par son sélectionneur pour l'Euro 2024, organisé en Allemagne. Conscient de la situation, Randal Kolo Muani a fait passer un message fort.

Invité surprise de la Coupe du Monde au Qatar, Randal Kolo Muani s'est illustré pendant la finale, et ce, même s'il a perdu son face-à-face avec Emiliano Martinez à la dernière seconde. A tel point que Didier Deschamps l'a toujours convoqué lors des rassemblements des Bleus en 2023.

Kolo Muani lance un appel à Deschamps

En plus de Didier Deschamps, le PSG a également été séduit par Randal Kolo Muani, qui est proche de son numéro 7 : Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 90M€ l'été dernier pour l'arracher à l'Eintracht Francfort. Toutefois, Randal Kolo Muani peine à évoluer à son plus haut niveau depuis son transfert au PSG. Ce qui pourrait lui couter sa place à l'Euro. Alors que la compétition est organisée cet été en Allemagne, Randal Kolo Muani a interpellé Didier Deschamps.

«Je n’ai pas une place attitrée en équipe de France»