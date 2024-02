PSG - LOSC : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thibault Morlain

Choc en haut de tableau pour cette 21ème journée de Ligue 1. Leader du championnat de France, le PSG reçoit au Parc des Princes le LOSC de Paulo Fonseca, 4ème au classement et considéré comme l’une des meilleures formations derrière le club de la capitale. Le spectacle pourrait donc être au rendez-vous pour ce PSG-LOSC. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il a à savoir sur cette rencontre.

Après l’OM ce vendredi soir et le RC Lens ce samedi après-midi, ce sera au tour du PSG et du LOSC d’entrer en lice dans cette 21ème journée de Ligue 1. Le 1er et le 4ème du classement du championnat de France seront ainsi opposés ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Coup d’envoi 21h pour ce choc entre le PSG et le LOSC. Une rencontre que vous pourrez suivre sur Canal+ Sport 360 ainsi qu’en streaming sur MyCanal .

Quelles équipes pour PSG - LOSC ?

Ces dernières heures, une question revenait en boucle pour la composition du PSG : Kylian Mbappé sera-t-il titulaire ? Après le tacle reçu face à Brest, l’international français pourrait être ménagé par Luis Enrique en commençant sur le banc. L’équipe du PSG ressemblerait alors à celle-ci selon L’Equipe : Donnarumma - Hakimi, Pereira, Hernandez, Beraldo - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Barcola.



Face au PSG ce samedi soir, Paulo Fonseca doit faire avec certaines absences. L’entraîneur du LOSC a toutefois encore de belles armes à sa disposition, bien qu’il pourrait laisser Jonathan David sur le banc au coup d’envoi : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Gudmundsson - Yazici.

Un duel pour l’Europe

Comptant actuellement 8 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice, le PSG voudra bien évidemment prendre les 3 points pour asseoir sur statut de leader et creuser l’écart en attendant le match des Aiglons dimanche soir face à l’AS Monaco. De plus, les hommes de Luis Enrique ont également un grand rendez-vous à préparer puisque ce mercredi, ils vont retrouver la Ligue des Champions, avec le huitième de finale aller face à la Real Sociedad. L'emporter permettrait alors de se rassurer pour le PSG...



Pour le LOSC, gagner face à Paris pourrait également être un très gros coup d’un point de vue comptable. En effet, les hommes de Paulo Fonseca, actuellement à la 4ème place, pourraient revenir à 1 point de l’OGC Nice et monter ainsi sur le podium en fonction du résultat de Brest, tout en espérant également distancer l’AS Monaco par la même occasion. Le tout avec en ligne de mire une place dans le Top 4 en fin de saison pour la qualification en Ligue des Champions.