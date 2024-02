PSG : En pleine galère après son transfert, il dévoile la formule magique

Alexis Brunet

Arrivé l'été dernier au PSG, Randal Kolo Muani a pour le moment du mal à répondre pleinement aux attentes. Le Parisien sait qu'il doit faire mieux. Pour y arriver il a seulement besoin d'une seule chose, de la confiance. Une nécessité pour qu'un attaquant puisse empiler les buts, et être pleinement épanoui.

Il s'en est fallu de peu pour que le transfert de Randal Kolo Muani ne se fasse pas l'été dernier. Le Français est arrivé dans les tout derniers instants du mercato, après des négociations très compliquées entre Francfort et le PSG. Quelques mois plus tard, force est de constater que l'ancien Nantais ne brille pas encore avec Paris.

Kolo Muani n'enchaîne pas les buts avec le PSG

Étincelant en Allemagne, Randal Kolo Muani a plus de mal à Paris. Il faut dire que le Parisien doit déjà digérer le prix de son transfert qui est d'environ 95M€. De plus, la concurrence est très féroce au PSG. Luis Enrique a pris l'habitude d'aligner Kylian Mbappé en pointe dernièrement, mais Dembélé, Barcola, Ramos, Lee et Asensio sont aussi en concurrence avec l'international français.

Kolo Muani a besoin de confiance