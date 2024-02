Le Qatar lâche une bombe, la surprise est totale au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe en assurant que le PSG quitterait le Parc des Princes après l'annonce d'Anne Hidalgo qui révélait que l'enceinte parisienne n'était pas à vendre. Cependant, la sortie du président du PSG a pris tout le monde de court, y compris au sein même du club de la capitale selon Daniel Riolo.

Nasser Al-Khelaïfi a lâché une bombe pour répondre à Anne Hidalgo : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! » Une annonce qui ne manque pas de faire réagir. Et pourtant, d'après Daniel Riolo, tout le monde n'était pas au courant.

EXCLU : Dans les coulisses du mercato d’hiver du PSG https://t.co/Tbo1N9LrvD pic.twitter.com/B44Dk2PC5j — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

«La mairie ne va pas lâcher son idée»

« Les supporters doivent se mobiliser. Ils ne sont pas dans le calcul économique, et ils en ont rien à cirer que le PSG déménage pour voir plus grand, vendre des maillots ou attirer telle ou telle star supplémentaire. Ce qui veulent, c'est construire une bonne équipe dans ce stade, et il y a de quoi construire dans ce stade-là. J'avais rapidement dit que le Stade de France c'était mort malgré les annonces de Nasser. Tout ça c'était bidon. Là on est sur coups de pression contre coups de pression. La mairie ne va pas lâcher son idée. Chacun peut avoir son opinion. La mienne c'est que la Ville de Paris n'a pas à vendre le Parc des Princes », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

«Les équipes du Parc ne sont pas du tout au courant de cette sortie»