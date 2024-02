PSG : Le Qatar lâche une bombe, Deschamps répond

Thibault Morlain

Dans les années à venir, une page pourrait se tourner au PSG. Agacé par la non-volonté de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le club de la capitale allait quitter son stade. Une bombe qui fait forcément énormément réagir. Et voilà que même DIdier Deschamps a eu son mot à dire...

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG et la Mairie de Paris sont en conflit. L'objet des tensions ? La vente du Parc des Princes. Alors que QSI souhaite acheter le stade pour l'agrandir, pour Anne Hidalgo, il n'est pas question de le céder. Après les menaces, Nasser Al-Khelaïfi a donc décidé de taper du poing sur la table. Ce jeudi, le président du PSG a ainsi lâché une bombe, annonçant le futur départ du club de la capitale du Parc des Princes : « C'est fini pour nous ».

« Il n'est pas parti pour le moment »

En marge du tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a été interpellé sur cette sortie remarquée de Nasser Al-Khelaïfi. Rapporté par BeIN Sports , le sélectionneur de l'équipe de France a alors répondu sur le possible départ du PSG du Parc des Princes : « "Il semblerait", "Il paraitrait"... Le conditionnel. Le président Al-Khelaïfi a dit qu'il voulait partir ? Oui, qu'il veuille partir... Est-ce qu'il est parti ? Il n'est pas parti pour le moment. Donc si je dois commenter tous ceux qui doivent partir et qui ne sont pas partis, je vais y passer deux jours avec vous ».

« C'est la vie des clubs »