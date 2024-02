Le PSG se frotte les mains avant le grand choc

Hugo Chirossel

Mercredi, le PSG retrouve la Ligue des champions à l’occasion de la réception de la Real Sociedad, en huitièmes de finale aller. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé, laissé au repos le week-end dernier. En revanche, le club espagnol quant à lui pourrait devoir se passer de plusieurs éléments.

Fort de trois victoires consécutives face à Strasbourg (1-2) et le LOSC (3-1), et contre Brest en coupe de France (3-1), le PSG se prépare pour le retour de la Ligue des champions. Cela commencera mercredi prochain au Parc des Princes par la réception de la Real Sociedad en huitièmes de finale aller.

Mbappé sera présent pour le PSG

Comme l’a annoncé Luis Enrique le week-end dernier, Kylian Mbappé, laissé sur le banc face au LOSC, devrait être de retour et en pleine possession de ses moyens. La Real Sociedad de son côté reste sur trois matchs nuls et une défaite face à Osasuna samedi dernier (0-1) et pourrait en plus devoir faire sans la présence de plusieurs éléments.

Plusieurs incertitudes du côté de la Real Sociedad