Coup dur avant le choc, ça va profiter au PSG ?

Jean de Teyssière

Le PSG va affronter la Real Sociedad ce mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un match très important, puisque le club de la capitale veut aller loin dans cette compétition. Alors que le PSG pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, la Real Sociedad pourrait être amputée de son meilleur joueur : Mikel Oyarzabal.

Si tout va bien pour le PSG, c'est tout le contraire pour la Real Sociedad. Les hommes entraînés par Imanol Alguacil sont dans le dur en Liga. En effet, le club basque n'a plus marqué un but depuis 365 minutes. Et depuis quelques jours, la Sociedad est privée de l'un de ses meilleurs joueurs.

Mbappé sera bien là

La bonne nouvelle au PSG, c'est que le club de la capitale pourra compter sur la présence de son meilleur joueur : Kylian Mbappé. Après une grosse frayeur à la suite du mauvais geste du Brestois Lilian Brassier, le numéro 7 parisien a repris l'entraînement collectif ce dimanche.

Mbappé : Grande nouvelle pour le PSG https://t.co/oolgrj3z5W pic.twitter.com/AaQJK1vBP2 — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Oyarzabal absent ?