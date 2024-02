PSG : Bonne nouvelle pour le clan Mbappé

Jean de Teyssière

À trois jours du choc face à la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'ambiance est bonne au sein du PSG. Vainqueurs face à Lille ce samedi soir au Parc des Princes (3-1), Luis Enrique et de nombreux autres joueurs, comme Kylian Mbappé, ont profité de leur jour de repos pour aller voir le match entre les U19 du PSG face à Reims. Souvent appelé par le coach espagnol, Ethan Mbappé s'est illustré en marquant le premier but de la partie.

Ce mercredi, les hommes de Luis Enrique joueront le match le plus important de leur saison face à la Real Sociedad, et ce, en huitième de finale de la Ligue des Champions. En attendant le volcan du Parc des Princes, quelques figures de l'équipe première parisienne ont pris de leur temps pour aller soutenir les U19 du PSG, qui affrontaient Reims.

Luis Enrique et Mbappé assistent au match des U19

Ce dimanche, les U19 du PSG recevaient les jeunes du Stade de Reims lors de la 18ème journée du championnat U19. Une victoire facile des titis parisiens puisqu'ils ont battu sèchement Reims sur le score de 5-0. Étienne Michut et Ibrahim Mbiaye (doublé) ont participé à la large victoire parisienne, mais c'est surtout un autre jeune parisien qui s'est distingué. Et il a bien fait puisque selon L'Équipe , Luis Enrique et Kylian Mbappé étaient présents dans les tribunes du Campus PSG pour assister à ce match.

Ethan Mbappé inscrit un doublé

L'autre joueur qui s'est bien illustré n'est autre que le petit frère de Kylian Mbappé. Ethan Mbappé a marqué le premier but de la partie, avant de mettre définitivement fin au suspens en inscrivant le cinquième but. Un doublé bienvenu pour celui qui fait de plus en plus partie du groupe professionnel du PSG, et qui a même joué ses premières minutes face au FC Metz (3-1).