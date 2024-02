PSG : Le clan Hidalgo répond cash à Al-Khelaïfi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La décision de Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Parc des Princes provoque des remous au sein de la Maire de Paris. Après Pierre Rabadan, un autre adjoint, Emmanuel Grégoire a répondu au président de l'OM et a appelé à une reprise du dialogue pour tenter de parvenir à, vite, trouver une solution.

Le PSG serait-il à l'aube d'un changement historique ? Présent au Parc des Princes depuis 1974, la direction parisienne souhaiterait déménager après le nouveau refus d'Anne Hidalgo de vendre l'enceinte. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est FINI maintenant, on veut BOUGER du Parc ! » a répondu Nasser Al-Khelaïfi. Plusieurs options sont envisagées par la direction, notamment celle d'un départ vers Montigny-le-Bretonneux.

« Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes »

Premier adjoint à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a répondu au président du PSG. Et la réponse est claire. « Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes. On a des choses à dire au PSG, et on ne souhaite plus communiquer par presse interposée » a-t-il déclaré lors de l'inauguration de l'Adidas Arena et dans des propos rapportés par RTL. Le bras de fer continue entre les deux parties. Une situation qui commence à lasser Pierre Rabadan.

La Mairie de Paris veut rencontrer la direction du PSG