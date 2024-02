PSG : Anne Hidalgo insultée, une sanction va tomber ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a annoncé cette semaine son intention de quitter le Parc des Princes après le refus de la mairie de Parie de lui céder l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Ce samedi, Anne Hidalgo a été la cible de banderoles mais également d’insultes de la part des supporters, ce qui n’a pas échappé au délégué de la rencontre.

Entre le PSG et le Parc des Princes, l’histoire pourrait prendre fin. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le président Nasser Al-Khelaïfi, lassé des discussions infructueuses avec la mairie de Paris, alors que les relations se sont détériorées au fil des mois. « C'est plus facile pour nous désormais, on sait ce que l'on veut. C'est fini pour nous », annoncé le boss du PSG. Un coup de tonnerre pour les supporters, alors qu’Anne Hidalgo et ses équipes refusent de céder l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, incitant le club à vouloir construire son propre stade.

PSG : Le Qatar quitte Paris, les supporters s'en prennent à Hidalgo ! https://t.co/CFIn68l0ny pic.twitter.com/v6cglWGGma — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Le public du Parc des Princes cible Anne Hidalgo

Le dossier était forcément à l’esprit du public présent au Parc des Princes samedi soir à l’occasion du match entre le PSG et le LOSC. Anne Hidalgo a été la cible de certaines banderoles cinglantes déployées par des supporters, sur lesquelles on pouvait lire « Sans le PSG, le Parc n’a plus de princes » « Hidalgo tue Paris et sa magie » ou « récupéré par les politiques, un stade pour le peuple ». Par ailleurs, des insultes à l’encontre de la Maire se sont fait entendre, et celles-ci pourraient ne pas rester impunies.

La commission de discipline saisie ?