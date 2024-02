PSG : Un pote de Mbappé prépare sa revanche après son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a connu un début de saison compliqué après son transfert XXL au PSG, Randal Kolo Muani a su trouver le chemin des filets samedi contre Lille (3-1) sur la pelouse du Parc des Princes. De quoi lui permettre de faire le plein de confiance pour la suite comme il l’a reconnu.

Recruté par le PSG pour 85M€ bonus compris l’été dernier, Randal Kolo Muani peine encore à justifier cet investissement, lui qui est arrivé dans le cadre d’un nouveau projet lancé par le PSG lui permettant de retrouver Kylian Mbappé, avec qui l’entente est bonne. Très performant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, l’international français connait une adaptation plus difficile dans la capitale comme il l’a reconnu dans les colonnes de Onze Mondial ce mois-ci. « En Allemagne, j'étais en confiance, c'est pour ça que j'étais épanoui sur le terrain. Il faut juste que je sois heureux et en confiance. Et tout va rouler comme sur des roulettes. Aujourd'hui, je suis heureux. Mais je ne suis pas heureux comme en Allemagne , reconnaissait Kolo Muani. Au début, les critiques m'ont affecté. Je suis un humain, je ne suis pas un mur, ni un robot, j'ai des sentiments. Mais je ne suis pas triste. Je suis content d'être un joueur du PSG. Mais je pourrais être mieux ».



« Je suis en train de reprendre confiance »

Titularisé par Luis Enrique samedi contre Lille (3-1), Randal Kolo Muani a connu une soirée idéale en marquant le dernier but du PSG, important pour la suite de sa saison. « C'est vrai, je suis en train de reprendre confiance, tout simplement , a-t-il reconnu ensuite, relayé par le site du PSG. Et mes coéquipiers m'aident énormément par rapport à ça, comme sur la passe de Bradley. Je suis très très fier qu'il me la fasse. Après, c'est vrai que je me sens de mieux en mieux, de jour en jour. On s'entraîne bien, le groupe vit bien et donc on continue sur cette lancée-là . »

