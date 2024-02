Le PSG le fait halluciner, il annonce du très lourd !

Benjamin Labrousse

A quelques jours d’affronter la Real Sociedad (mercredi prochain) en 8ème de finale de la Ligue des Champions, le PSG a livré une belle prestation face au LOSC ce samedi soir (3-1). Sans Kylian Mbappé, les Parisiens se sont nettement rassurés avant le choc. Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois, a d’ailleurs annoncé du lourd pour la suite de la saison du club parisien en C1.

Le PSG a réussi son pari. Quelques jours après la frayeur avec Kylian Mbappé, touché à la cheville face à Brest en Coupe de France mercredi, le club parisien s’est imposé sans son numéro 7 face à Lille samedi soir (3-1). Mieux, la formation de Luis Enrique a sans doute réalisé l’un des matchs les plus cohérents de sa saison, de bon augure avant de recevoir la Real Sociedad mercredi prochain dans le cadre du match aller des 8èmes de finales de la Ligue des Champions.

«Paris peut faire quelque chose cette saison en Ligue des Champions»

Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du LOSC Paulo Fonseca a souhaité bonne chance au PSG pour la Ligue des Champions, affirmant que le club parisien pouvait aller loin en C1 : « Première chose, bonne chance au PSG en Ligue des champions. Je trouve le PSG plus fort. Collectivement, ils sont très forts, tous les joueurs travaillent et font les efforts. Paris peut faire quelque chose cette saison en Ligue des Champions » , a lâché l’entraîneur portugais dans des propos relayés par Canal Supporters .

«Je ne vois pas comment la Real pourrait résister à ces fulgurances»