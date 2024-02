En direct, il annonce une grande nouvelle pour le PSG !

Thomas Bourseau

Absent des feuilles de match du PSG depuis le mois de mai 2023, Nuno Mendes (21 ans) manque au Paris Saint-Germain. Et quand bien même son entraîneur Luis Enrique affirmait récemment qu’il n’avait toujours pas l’aval du staff médical du club, Danilo Pereira annonce du lourd concernant le latéral gauche portugais.

Nuno Mendes est éloigné des terrains depuis le 30 avril 2023 à cause d’une blessure à la cuisse. En septembre 2023, le PSG annonçait une indisponibilité plus longue pour le latéral gauche portugais. La faute à une blessure à l’ischio-jambiers droit.

Luis Enrique assure que Nuno Mendes ne dispose pas du feu vert médical

Se pourrait-il qu’il soit sur le chemin du retour ? Son entraîneur au PSG, Luis Enrique, a fait savoir ces derniers jours que malgré un retour au centre d’entraînement, il ne fallait pas compter sur un retour imminent pour Nuno Mendes. « Je n'ai pas de date précise. Cela se rapproche beaucoup car il s'entraîne mais seulement de manière intermittente, participant à certains exercices. Il ne fait pas la totalité de l'entraînement mais il montre déjà un niveau intéressant, et c'est une bonne nouvelle. Le reste de son processus relève du staff médical. Il n'a pas encore le feu vert, donc il n'est pas disponible. Mais le fait qu'il soit présent avec nous à l'entraînement est une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe" a déclaré l'entraîneur du PSG ».

Danilo : «Il va bientôt arriver à 100 % et il va donner du plaisir à tout le monde»