Mbappé en rêve, les refus s’enchainent au PSG

Thibault Morlain

Entre son possible transfert et l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé va avoir un été chargé. Mais un autre rendez-vous pourrait attendre l’actuel joueur du PSG. En effet, Mbappé n’a pas caché son rêve de jouer les Jeux Olympiques 2024. Alors qu’il pourrait faire partie de la sélection de Thierry Henry, au PSG, tous ne partagent pas le même rêve que Mbappé.

Sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry sera en charge de l’équipe de France olympique. Alors que l’objectif sera d’aller décrocher la médaille d’or, il faudra pour cela avoir les meilleurs joueurs à disposition. Thierry Henry aura notamment notamment la possibilité d’appeler 3 joueurs de plus de 23 ans pour l’occasion et Kylian Mbappé a déjà posé sa candidature. Pourrait-on également retrouver d’autres joueurs du PSG aux côtés de Mbappé à ces Jeux Olympiques ?

Kolo Muani pas chaud pour les Jeux Olympiques

Alors que Warren Zaïre-Emery pourrait notamment être une option pour Thierry Henry, les JO ne font pas rêver tout le monde. Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani a fait savoir : « Participer aux Jeux Olympiques n’est pas un objectif pour moi. J’ai déjà participé aux JO de Tokyo, même si ça s’est très mal passé. Mais c’était quand même une expérience à vivre, je l’ai vécue. Même si c’était pendant le Covid. De nombreux joueurs rêvent d’y participer, je l’ai déjà fait personnellement. Je vais laisser la chance aux autres ».

Pareil pour Lucas Hernandez