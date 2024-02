Plus gros salaire, plus petit, masse salariale… Tout ce que vous devez savoir sur les salaires du PSG

La rédaction

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête PSG en 2011, les salaires des joueurs ont nettement évolué dans la capitale. Quels sont les plus gros salaires et les plus petits ? Quel est la masse salariale du club et le salaire moyen ? Voici les éléments de réponses à ces questions financières que beaucoup de personnes se posent.

Les plus gros salaires dépassant les 15M€ par an au PSG

Sans surprise, Kylian Mbappé domine nettement le classement des salaires au PSG. En effet, l’international français touche 72M€ par an soit 6M€ par mois. Ce chiffre dépasse largement le deuxième salaire le plus élevé de la capitale qui est à hauteur de 20M€ par an. Ce salaire est celui d’Ousmane Dembélé arrivé l’été dernier en provenance de Barcelone. Lucas Hernandez touche quant à lui 19M€ par an. Le défenseur français est suivi de Marquinhos et de Skriniar qui touchent respectivement 16,8M€ ainsi que 16,36M€ par saison au PSG.

Les plus petits salaires en dessous de 5M€ par an

Tous les joueurs du PSG ne gagnent pas la même somme. En effet, certains éléments-clés de l’effectif empochent moins de 5M€ par an. C’est le cas des Portugais Danilo Pereira et Nuno Mendes qui touchent 3,2M€ et 1,44M€. Les gardiens Sergio Rico et Arnau Tenas perçoivent eux respectivement 2,05M€ et 1,22M€. Le salaire le plus surprenant de la fin de cette liste est celui de Warren Zaïre-Emery. Le milieu français touche un salaire annuel de "seulement" 250 000€ annuels, soit 21 00€ par mois, ce qui est très faible pour un joueur autant utilisé par Luis Enrique. Un chiffre qui va bientôt évoluer puisqu'il prolongera bientôt son contrat avec le PSG comme le10sport.com vous l'a révélé.

La masse salariale du PSG

Le PSG possède, sans surprise, la plus grande masse salariale de Ligue 1 et l'une des plus grandes d’Europe. Une fois tous les salaires additionnés, elle s’élève à environ 289M€ par an ce qui fait environ 24M€ par mois.



Classement des salaires des joueurs du PSG :

K. Mbappé : 72M€ par an

O. Dembélé : 20M€ ar an

L. Hernandez : 19M€ ar an

Marquinhos : 16,80M€ ar an

M. Skriniar : 16,36M€ ar an

Marco Asensio : 14,45M€ ar an

A. Hakimi : 14,45M€ ar an

G. Donnarumma : 12,73M€ ar an

R. Kolo Muani : 12,73M€ ar an

K. Navas : 10,91M€ ar an

Fabian Ruiz : 9,09M€ ar an

N. Mukiele : 8,4M€ ar an

P. Kimpembe : 7,68M€ ar an

Lee Kang-in : 7,27M€ ar an

M. Ugarte : 6,18M€ ar an

L. Kurzawa : 6M€ ar an

Carlos Soler : 6M€ ar an

Goncalo Ramos : 5,5M€ ar an

Vitinha : 5,45M€ ar an

B. Barcola : 5,2M€ ar an

Beraldo : 3,27M€ ar an

Danilo Pereira : 3,2M€ ar an

Sergio Rico : 2,05M€ ar an

Nuno Mendes : 1,44M€ ar an

Arnau Tenas : 1,22M€ ar an

A. Letellier : 600 000€ par an

T. Pembélé : 300 000€ par an

W. Zaire-Emery : 250 000€ par an

M. Kapo : 53 000€ par an



ARTHUR DEBACHY