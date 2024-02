PSG - Real Madrid : Mbappé a un autre projet improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son avenir au PSG s’avère toujours aussi incertain étant donné qu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid à cette échéance. Mais à moyen terme, le capitaine de l’équipe de France pourrait également prendre une décision improbable… en reprenant ses études ! Explications.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision, alors que les dernières tendances font état d’un départ libre en direction du Real Madrid pour l’attaquant français de 25 ans qui aurait déjà un accord avec l'écurie espagnole. Les spéculations vont bon train sur ce fameux feuilleton Mbappé, et en plus de l’aspect sportif qui demeure bien évidemment sa grande priorité, l’attaquant du PSG pourrait également préparer un autre coup plus surprenant pour son futur.

La curieuse annonce du PSG sur l’avenir de Mbappé ! https://t.co/JLFbnDytaS pic.twitter.com/wUCzubcZph — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Mbappé va reprendre ses études ?

En effet, il est question que Kylian Mbappé reprenne ses études comme l’a révélé Patrick Provost, faciathérapeute et intime de l’attaquant du PSG : « S’il va reprendre l’école ? C’est une éventualité. Il veut progresser, mais il veut aussi apprendre de nouvelles choses dans l’objectif post-carrière. Pour comprendre le business. Ce serait un système adapté. Quand il se met à apprendre quelque chose, il le fait jusqu’au bout », a-t-il confié lundi soir au micro de La Chaine L’EQUIPE , dans le documentaire Hors-Normes consacré à Kylian Mbappé et à son entourage.

« Ça ne m’étonne pas du tout »