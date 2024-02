Le PSG l’a mis dehors, Barcelone lui déroule le tapis rouge !

Thomas Bourseau

Que ce soit à Chelsea ou au Bayern Munich, Thomas Tuchel a raflé quelques trophées depuis son éviction du PSG fin 2020. Et près de quatre ans plus tard, un autre grand club européen serait prêt à lui tendre la main : le FC Barcelone, dans le cadre de la succession de Xavi Hernandez.

Entre 2018 et la fin de l’année 2020, Thomas Tuchel a officié en tant qu’entraîneur du PSG. D’ailleurs, c’est sous le management de l’Allemand que le Paris Saint-Germain a fait son meilleur parcours en Ligue des champions, en 2019/2020 avec une finale perdue face au Bayern Munich (1-0).

Tuchel a rencontré le succès depuis son licenciement du PSG

Viré par les dirigeants du PSG le jour du réveillon de Noël 2020, Thomas Tuchel a depuis raflé la Ligue des champions et le Mondial des clubs avec Chelsea entre autres et est allé chercher le titre de Bundesliga avec le Bayern Munich la saison passée. Cependant, tout ne serait pas rose pour Tuchel au sein de l’institution bavaroise et il est déjà question de son éventuel départ du Bayern Munich.

Tuchel intéressé par la Liga, le Barça pense à lui pour l’après-Xavi