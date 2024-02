«Qu’il se casse» : L’humiliation de trop pour Karim Benzema ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à l’entraînement, Karim Benzema ne sera pas aux côtés de ses coéquipiers d’Al-Ittihad pour affronter le Navbahor Namangan jeudi en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la confédération asiatique, Marcelo Gallardo ayant décidé de se passer de ses services. Une absence qualifiée d’humiliation par Daniel Riolo, estimant que le Français doit s’en aller.

La situation de Karim Benzema en Arabie saoudite ne s’arrange pas. Critiqué pour son rendement par les supporters d’Al-Ittihad depuis son arrivée en Arabie saoudite l’été dernier, l’attaquant de 36 ans n’a pas arrangé son cas avec son absence au stage de préparation, de quoi relancer les spéculations sur son avenir. Finalement, Benzema est bien resté mais ne participera pas aux huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique.

Benzema pas retenu pour la Ligue des champions asiatique

L’annonce est tombée ce mardi, Benzema n’a pas été retenu par Marcelo Gallardo pour affronter le Navbahor Namangan jeudi en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la confédération asiatique (AFC). L’entraîneur argentin estimerait que son joueur n’est pas encore prêt et a donc préféré retenir le défenseur central égyptien Ahmed Hegazy, les milieux de terrain N'Golo Kanté et Fabinho et les attaquants Romarinho et Abderrazak Hamdallah, seuls cinq joueurs non originaires d’Asie étant autorisés dans le groupe pour la compétition.

« Là c'est humiliant »