Divorce acté pour Benzema en Arabie Saoudite !

Parti comme beaucoup d’autres stars en Arabie Saoudite, Karim Benzema ne réalise pas vraiment d’excellents débuts. Un départ a même été évoqué, mais le Français est finalement sorti du silence pour calmer les choses. Mais un éventement récent pourrait bien relancer les débats autour de la grande star d’Al-Ittihad.

Quelques mois après son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a lui aussi cédé aux sirènes de la Saudi Pro League. Mais leur deux expériences ne semblent pas se ressembler, puisque si le Portugais semble y être heureux, la donne serait différente pour le Français.

« Le fait d'être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît »

Plusieurs médias ont en effet parle d’un Benzema regrettant presque son choix, seulement quelques mois son départ. Son nom a ainsi été lié à plusieurs clubs lors du mercato hivernal comme le PSG et l’OL, ce qui l’a finalement poussé à sortir du silence. « Le fait d'être en Arabie Saoudite est un nouveau défi qui me plaît : un projet à long terme dans un pays musulman » a-t-il déclaré, dans un long entretien accordé à GQ . « Je suis ici pour faire venir des grands joueurs européens, dans un avenir proche ».

Gallardo ne veut pas de Benzema en Ligue des Champions

Pourtant, les choses ne semblent pas se passer très bien avec son entraîneur à Al-Ittihad, qui n’est autre que Marcelo Gallardo. Ces dernières jours des tensions ont été évoquées entre les deux et l’Argentin ne semble pas vouloir de Karim Benzema dans son équipe. En tout cas en Ligue des Champions asiatique, puisque le Ballon d’Or 2022 n’a pas été insérée dans la liste de la compétition, où seuls 5 joueurs non-asiatiques sont autorisé. On peut tout de même y retrouver N’Golo Kanté et Fabinho, entre autres.