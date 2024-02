PSG - Real Madrid : Mbappé rejoint par un taulier de Deschamps ?

Thomas Bourseau

Theo Hernandez est devenu un élément indéboulonnable de la défense de Didier Deschamps en équipe de France. Taulier du Milan AC, l’international français est passé par le Real Madrid. Et en plus de Kylian Mbappé, le club merengue pourrait songer à un retour de Theo Hernandez à une condition. Explications.

En parallèle de l’opération Kylian Mbappé, le Real Madrid travaillerait d’arrache-pied sur le recrutement d’Alphonso Davies. Le transfert semble être en bonne voie d’après les divers médias évoquant ce dossier, mais au cas où il, venait à échouer, les dirigeants du Real Madrid miseraient sur une bonne connaissance de Kylian Mbappé.

Theo Hernandez en back-up du dossier Alphonso Davies ?

À en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, Kylian Mbappé ne semble pas être l’unique joueur de Didier Deschamps à être une option pour le Real Madrid. Si jamais le transfert d’Alphonso Davies tombait à l’eau, la Casa Blanca se pencherait sur le cas Theo Hernandez, international français passé par le Real Madrid entre 2017 et 2019.

«Le Real Madrid ? Je suis totalement concentré sur ce que je dois faire chaque jour avec ce maillot»