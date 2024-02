Mbappé : La maison à 6M€ qui l'attend au Real Madrid

Thibault Morlain

Ayant annoncé son départ du PSG à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé se dirigerait tout droit vers un départ au Real Madrid. Le rêve de l'international français de jouer pour les Merengue devrait donc enfin se réaliser. Mbappé est ainsi attendu du côté de Madrid. Mais où vivra-t-il ? Des éléments de réponse ont été apportés.

Dans les prochains mois, Kylian Mbappé devrait donc poser ses valises au Real Madrid. Le début d'un nouveau chapitre après 7 saisons passées au PSG. L'international français va notamment devoir trouver un nouveau domicile et pour cela, il pourrait compter sur un certain Sergio Ramos.

« Ramos lui a demandé s'il souhaitait aller vivre chez lui »

Sur le plateau d' El Chiringuito , Eduardo Inda s'est confié sur la future maison de Kylian Mbappé à Madrid. Il a alors lâché : « Mbappé veut aller vivre à La Finca parce que c'est l'endroit le plus sûr de Madrid. Personne n'entre sans l'autorisation du propriétaire de la maison. Pendant ce temps, Sergio Ramos lui a demandé s'il souhaitait aller vivre chez lui ».

« Elle est à vendre pour 6M€ »