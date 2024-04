Luis Enrique - PSG : La révolution du mercato est validée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait opéré à de nombreux changements lors du dernier mercato estival sous la houlette de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, et cette révolution semble avoir déjà porté ses fruits sur le plan sportif. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo, qui valide l'état d'esprit et le visage affiché par le PSG cette saison avec ces décisions du technicien espagnol.

Out Lionel Messi, Marco Verratti et Neymar, welcome Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou encore Kang-in Lee... C'est un fait, le PSG a changé beaucoup de choses dans son secteur offensif lors du mercato estival 2023, et Luis Enrique souhaitait instaurer une harmonie collective au sein de son nouvel effectif. Une révolution qui semble plutôt plaire à Daniel Riolo, qui a livré son point de vue sur ce nouveau PSG au micro de l'After Foot sur RMC Sport .

« Un bon travail de renouvellement de l’effectif »

« Un point positif : l’état d’esprit. J’ai envie de croire que ça a un peu changé par rapport aux autres années. Je pense qu’il y a eu un bon travail de fait grâce au renouvellement de l’effectif parce qu’on ne traîne plus des joueurs qui avaient connu énormément d’échecs et qui étaient atteints », indique le chroniqueur, qui semble donc séduit par ce PSG version Luis Enrique.

« Luis Enrique y est certainement pour beaucoup »