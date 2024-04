Mbappé - PSG : Un autre départ annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé, Luis Campos n'a pas réussi à convaincre l'attaquant français de prolonger son contrat avec le PSG, et le conseiller sportif parisien se retrouve ainsi directement menacé pour son avenir. D'ailleurs, Daniel Riolo semble confirmer la tendance d'un départ cet été pour le dirigeant portugais du PSG à cause de l'issue du dossier Mbappé.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG libre à l'issue de la saison, très certainement pour prendre la direction du Real Madrid. Mais qu'adviendra-t-il de l'avenir de Luis Campos, qui semblait lié à une éventuelle prolongation de contrat de Mbappé et qui a donc échoué dans cette mission ? Le conseiller sportif portugais serait menacé, d'autant qu'Antero Henrique rôde en coulisses pour récupérer son poste. Samedi soir, à l'occasion du match PSG-Clermont (1-1), le CUP a clairement pris position dans une banderole : « Président Nasser, M. Campos et coach Enrique, un trio qui met le PSG à l’honneur. Antero Henrique, le cancer du PSG ». Un message qui a fait réagir Daniel Riolo en direct dans l'After Foot lundi soir, sur RMC Sport .

« On dit qu’il va partir également »

Le chroniqueur a évoqué tout ce feuilleton autour de l'avenir très incertain de Luis Campos au PSG : « La banderole du CUP sur Henrique ? Nasser Al-Khelaïfi a toujours été épargné. Mais là, de prendre position dans cette guerre Campos - Antero Henrique, pourquoi pas. Mais Al-Khelaïfi penche de quel côté lui ? Du côté de Luis Campos, d’Antero Henrique ? Luis Campos était plus là pour verrouiller Mbappé, maintenant on dit qu’il va partir également », indique Riolo, qui confirme donc la tendance d'un départ pour Luis Campos.

Un message mystérieux...