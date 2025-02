Sextape : Benzema, l’immense injustice !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, pour l'Euro, Didier Deschamps avait surpris pour tout le monde en rappelant Karim Benzema. L'ancien du Real Madrid était alors absent depuis plusieurs années avec les Bleus en raison de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. La mise à l'écart avait ainsi pris fin pour Benzema, ce que l'ancien de l'OM a eu du mal à digérer.

Pendant plus de 5 ans, Didier Deschamps avait décidé de se passer des services de Karim Benzema. Ce dernier avait beau exceller avec le Real Madrid, le sélectionneur de l'équipe de France ne l'appelait. La raison ? L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Une mise à l'écart de Benzema qui a néanmoins pris fin en 2021 quand il a été sélectionné à nouveau pour disputer l'Euro.

« J'ai trouvé ça injuste »

Si Karim Benzema a fini par retrouver l'équipe de France, ça n'a en revanche pas été le cas de Mathieu Valbuena. Ainsi, en revoyant KB9 avec les Bleus, l'ancien Marseillais a eu du mal à le digérer comme il l'a raconté pour Carré : « Comment j’ai vécu le retour de Benzema en équipe de France ? Il y a eu de l’eau qui avait coulé sous les ponts, mais personnellement, ça a été dur. J’ai trouvé ça injuste. Tout le monde le sait. Il ne fait oublier que je n’ai pas eu beaucoup de soutien de la FFF, ni un appel de Le Graët. Mais comme je l’ai dit, je suis passé à autre chose ».

« Deschamps m'a dit qu'il voulait me protéger »

Ecarté donc lui aussi de l'équipe de France malgré son statut de victime, Mathieu Valbuena ne l'a pas bien vécu. « Ce qui a été le plus dur à gérer c’est d’accepter tout ça. Ça a été souvent des appels pour me faire chanter. Mais le plus dur ça a été le fait que je n’ai plus été appeler en équipe de France. Pour moi, ça a été le plus dur. Je suis un passionné, l’équipe de France c’était quelque chose d’important pour moi, j’étais un cadre. Ne plus y être en étant victime de ça… Didier Deschamps m’a expliqué pourquoi je n’étais plus sélectionné ? Je l’ai eu au téléphone, il m’a dit qu’il voulait me protéger. J’aurais préféré ne plus être en équipe de France pour différentes raisons et ne pas sortir comme ça. Mais après c’est la vie », a-t-il raconté.