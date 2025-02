PSG : «Très douloureux», l'appel tragique à Al-Khelaïfi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En annexant une partie de la République démocratique du Congo, le Rwanda s'est mis à dos la communauté internationale. Plusieurs voix s'élèvent pour demander notamment aux clubs de football de cesser leur partenariat avec "Visit Rwanda" qui promeut le pays. Ancien du PSG, Youssouf Mulumbu a sollicité Nasser Al-Khelaïfi sur ce sujet.

Alors que la guerre sévit dans son pays, en République Démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu a alerté sur le partenariat qu’entretient certains clubs avec « Visit Rwanda ». L’ancien joueur, formé au PSG, estime qu’il faut couper les ponts avec ce pays, qui poursuit les affrontements.

Kylian Mbappé : La vengeance à 45M€ du PSG !

➡️ https://t.co/DqzvpbIo23 pic.twitter.com/K8CNu4S0SK — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

« La situation est très, très difficile »

« La situation est très, très difficile, très douloureuse. Tout ce conflit est une question de finances. Ce n’est pas une guerre religieuse ou territoriale. C’est une guerre financière et les gens doivent le savoir » a confié Mulumbu, avant de réclamer un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi est interpellé

« Je pense que ce serait un grand pas si nous pouvions obtenir l’annulation du partenariat avec Visit Rwanda. Je suis passé par l'académie du PSG. On m'a appris les valeurs du sport, de l'unité, de l'éthique. L’accord avec Visit Rwanda ne correspond pas à cela. Je veux rencontrer des gens qui peuvent [prendre] une décision, et ensuite nous les informerons de ce partenariat et de ce qui se passe en RD Congo. Je ne veux pas mettre la pression sur le club, mais ils doivent être informés et ensuite ils prendront leur propre décision » a-t-il confié dans des propos rapportés par Sports.ru.