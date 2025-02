Mercato - PSG : Al-Khelaïfi signe «le nouveau Neymar» en personne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Déjà comparé à Neymar, Désiré Doué monte en puissance au PSG. L'ailier français donne raison à Nasser Al-Khelaïfi, qui avait donné de sa personne pour recruter le jeune ailier français, également courtisé par le Bayern Munich l'été dernier. Voici les coulisses de cette opération qui fait le plus grand bien à Luis Enrique cette saison.

Désiré Doué a enfin atteint sa vitesse de croisière. Prometteur sous le maillot du Stade Rennais la saison dernière, le jeune ailier a eu du mal à démarrer. Mais aujourd’hui, il s’est imposé comme l’un des soldats les plus fiables de Luis Enrique. Selon Le Parisien, Doué avait tapé dans l’œil du PSG il y a presque un an jour pour jour lors d’un match Paris-Rennes. Placé dans un rôle de pivot, il avait rendu une copie prometteuse et convaincu les derniers sceptiques.

Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

➡️ https://t.co/nbUUdvNyQ5 pic.twitter.com/RHiyTYWcj9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Le PSG s'est offert le Bayern Munich

Les semaines suivantes, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont intensifié les discussions avec Désiré Doué, également dans le viseur du Bayern Munich. Mais les 55M€ offerts par la formation bavaroise ne suffiront pas à convaincre le joueur.

Al-Khelaïfi s'est impliqué

En marge des JO de Paris, le président du PSG achève de séduire le joueur, qui donne son accord au club de la capitale pour un contrat de cinq ans.