Foot - PSG

PSG : Énorme frayeur pour Lionel Messi

Publié le 7 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Remplacé en toute fin de rencontre lors du match nul contre Benfica (1-1), Lionel Messi semblait blessé et a fait trembler les fans du PSG, mais également de l'Argentine à quelques semaines de la Coupe du monde. Néanmoins, Christophe Galtier s'est montré rassurant.

Excellent depuis le début de saison, Lionel Messi a une nouvelle brillé mercredi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse de Benfica (1-1). Buteur, l'Argentin a également suscité l'inquiétude au PSG en fin de rencontre puisqu'il a quitté la pelouse en grimaçant. Mais Christophe Galtier s'est montré rassurant.

«Il a fait signe pour dire qu’il voulait sortir»

« Il a fait signe pour dire qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, paf, j’ai vu qu’il s’est senti fatigué. Il est sorti parce qu’il était fatigué, et qu’un partenaire frais (Pablo Sarabia) était beaucoup plus intéressant à ce moment-là », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Plus de peur que de mal pour Messi ?