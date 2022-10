Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, Lionel Messi a vécu un calvaire

Publié le 8 octobre 2022 à 07h30

Thomas Bourseau

Lionel Messi marche sur l’eau cette saison avec ses 8 buts et autant de passes décisives. Cependant, lors de l’exercice précédent, l’Argentin a peiné au PSG et sa santé serait l’une des raisons selon son biographe Guillem Balague qui est revenu sur ses débuts poussifs au Paris Saint-Germain.

Après 21 années passées au FC Barcelone où il a tout connu, de l’académie au succès étalé sur plusieurs saisons jusqu’aux difficultés sportives du Barça lors de la fin de l’ère-Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi quittait à contrecoeur le FC Barcelone à l’été 2021, moment de l’expiration de son contrat. Pour rebondir, le septuple Ballon d’or a rejoint le PSG et son ami Neymar. Cependant, malgré un bijou face à Manchester City notamment pendant la phase de poules de Ligue des champions, Lionel Messi a été irrégulier tout le long de la saison où l’adaptation a été délicate.

«Je ne me suis jamais vraiment trouvé»

Et c’est le principal intéressé qui l’a lui-même reconnu. Dans le cadre du dernier rassemblement national avec la sélection argentin en septembre, Lionel Messi a tenu le discours suivant sur son adaptation difficile au PSG et sur son retour en forme en ce début d’exercice. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Le Covid-19, l’infection pulmonaire… Les déboires de Messi à Paris