PSG : Mbappé, Macron... L'annonce surréaliste du PSG après le nouveau scandale

Publié le 12 octobre 2022 à 20h15

Pierrick Levallet

Seulement quelques heures après la bombe lâchée sur l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG se retrouve confronté à une nouvelle polémique. Le club de la capitale est accusé d’avoir fait appel à une agence externe pour discréditer certaines personnalités sur les réseaux sociaux, dont Kylian Mbappé. Une chose que la formation parisienne dément en bloc.

Depuis le début de saison, le PSG vit dans une atmosphère qui n’est pas vraiment paisible. Le club de la capitale enchaîne les polémiques et elle est encore tourmentée par le feuilleton Kylian Mbappé, ce dernier ayant des envies de départ. Mais alors que la direction va devoir gérer ce cas, le PSG ferait également face à un nouveau scandale.

Un nouveau scandale éclate au PSG

En effet, le PSG se serait attaché les services de Digital Big Brother (DBB) selon Mediapart . Cette agence numérique aurait été chargée de créer des faux comptes sur les réseaux sociaux afin de défendre les intérêts du club tout en décrédibilisant des médias et des personnalités, dont Kylian Mbappé.

«C'est un tas d'absurdités complètes»