Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa bombe, Mbappé impliqué dans un nouveau scandale à Paris ?

Publié le 12 octobre 2022 à 16h30 - mis à jour le 12 octobre 2022 à 16h30

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, le PSG traverse une période délicate avec les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé. L’international tricolore aurait réclamé son transfert puisqu’il serait mécontent de sa situation. Mais en plus du cas de l’attaquant de 23 ans à gérer, le PSG se retrouverait confronté à une nouvelle polémique.

Une armée numérique montée par le PSG

Selon les informations de Mediapart , le PSG aurait montée une véritable armée numérique composée de faux comptes sur Twitter . Leur but était de décrédibiliser et attaquer certains médias jugés hostiles. Mais certaines personnalités étaient également de le viseur de ces comptes, y compris des joueurs parisiens. Pour donner un exemple, Mediapart donne le nom de Paname Squad et affirme que le compte était alimenté en informations par le PSG, notamment sur le mercato, afin de le crédibiliser et booster son impact sur le réseau. Mais l’une des stars du club était visée par Paname Squad .

Mbappé ciblé sur les réseaux sociaux