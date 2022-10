Foot - Mercato - PSG

Mercato : Dans l’impasse au PSG, Draxler rechute

Publié le 24 octobre 2022 à 12h45

Parti à Benfica lors du mercato estival, Julian Draxler a enfin retrouvé du temps de jeu, alors qu’il n’avait plus joué depuis le mois d’avril dernier. Mais après des débuts encourageants, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a rencontré de nouveaux problèmes avec son physique.

Au fil des dernières saisons, Julian Draxler a vu sa place au PSG se réduire et l’arrivée de Lionel Messi a définitivement mis un terme à ses rêves de pouvoir postuler à une place de titulaire. Cet été, il a ainsi été poussé vers la sortie et a finalement été prêté à Benfica, sans option d’achat.

Draxler ciommençait à bien tourner avec Benfica...

Une blessure au genou l’a tenu éloigné des terrains pendant 157 jours, plus précisément depuis le 1er avril dernier. Il n’a donc pas disputé la fin de saison avec le PSG, mais également le début de la suivante avec Benfica, avant de faire quelques apparitions et cumuler au final 9 rencontres toutes compétitions confondues pour un but.

Mais il s'est à nouveau blessé

Mais cette bonne période est déjà terminée ! Benfica a en effet annoncé que Julian Draxler s’est blessé lors du derby remporté sur le FC Porto (0-1), le 21 octobre dernier. Il devrait être absent plusieurs semaines, au moins jusqu’à la fin de la phase de groupe de la Ligue des Champions.