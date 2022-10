Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi lâche une terrible annonce

Publié le 22 octobre 2022 à 17h00

La rédaction

Prêté par le PSG à Galatasaray lors du dernier mercato estival, l’aventure turque ne se passe pas comme prévu pour Mauro Icardi. En plein divorce avec Wanda Nara, le comportement de l’ancien joueur de l’Inter ne plairait pas à son club qui pourrait même se séparer de lui plus tôt que prévu.

Depuis plusieurs jours, Mauro Icardi ne cesse de faire parler de lui et pas spécialement dans le bon sens. En plein divorce avec Wanda Nara, le joueur a du mal à digérer cette situation et son comportement ne plairait pas à Galatasaray. Un proche de l’attaquant argentin est revenu sur la période difficile que vit l’ancien de l’Inter Milan, faisant au passage une incroyable annonce.

« Icardi a immédiatement téléphoné à Wanda »

Alors que Mauro Icardi est en plein divorce avec Wanda Nara, le joueur fait même tout son possible pour arranger la situation. Juan Etchegoyen, artiste argentin et proche de l’attaquant, a expliqué pour Mitre Live ce qu’aurait dit l’ancien joueur de l’Inter Milan à son ex-femme et agent. Selon lui, cette histoire ne serait qu’une farce médiatique. « Icardi a immédiatement téléphoné à Wanda, lui a demandé de rentrer en Turquie et de mettre fin à cette farce médiatique. »

« Galatasaray n'est pas content de ce que fait l’attaquant »