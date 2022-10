Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse sèche de Galtier sur le contrat XXL de Mbappé

Publié le 24 octobre 2022 à 17h30 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 17h34

Proche d’un départ en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger avec le PSG jusqu’en juin 2024 (avec une année supplémentaire en option). Avec ce nouveau contrat, l’international français aurait mis la main sur un contrat légendaire, faisant de lui le sportif le mieux payé de l’histoire selon Le Parisien. Une information démentie par le PSG ce lundi, et sur laquelle est revenu Christophe Galtier.

Ce dimanche soir, Le Parisien a lâché une bombe. D’après les informations divulguées par le quotidien francilien, Kylian Mbappé a signé le plus gros contrat de l’histoire du sport et pourrait toucher 630M€ bruts en comptant son salaire, la prime de fidélité ainsi que la prime à la signature, s’il honorait ses trois années de contrat. Un montant astronomique qui fait réagir, obligeant le PSG à sortir du silence.

Le PSG démenti les chiffres hallucinants du contrat de Mbappé

« Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain », a réagi ce lundi dans un communiqué le PSG, qui envisagerait de porter l’affaire en justice selon le journaliste Fabrizio Romano. Présent en conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier n’a pas échappé au sujet.

« Là au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever »