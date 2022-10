Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur le départ, Mbappé pourrait laisser filer un chèque colossal

Publié le 24 octobre 2022 à 16h10

Arnaud De Kanel

Pour prolonger sa vedette, le PSG a consenti un énorme effort financier. Désormais, Kylian Mbappé est le sportif le mieux payé du monde et il doit en partie cela aux primes ahurissantes qui composent son contrat. Parmi-elles, une prime liée à la fidélité, qui lui promet plusieurs millions d'euros qu'il pourrait en réalité ne jamais toucher.

En signant son nouveau contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a fait céder les dirigeants qataris. Depuis, il aurait fait part de ses envies de départ et il pourrait donc renoncer aux belles sommes que son clan avait négocié.

Le PSG inclut une prime de fidélité dans le contrat de Mbappé

Afin d'amortir le salaire colossal de Mbappé, le PSG a opté pour les primes. L'une d'entre elles est liée à la fidélité du joueur envers le club d'après Le Parisien . Il ne la touchera que s'il reste à l'issue des mercatos.

La somme folle qui pourrait échapper à Mbappé