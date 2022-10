Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat hallucinant de Mbappé dévoilé, le PSG va passer à l’action

Publié le 24 octobre 2022 à 17h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En acceptant de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé aurait touché le jackpot. Le club de la capitale aurait en effet dégainé le plus gros contrat de l’histoire du sport pour convaincre sa star de ne pas plier bagage en fin de saison dernière. Une information divulguée par Le Parisien et démentie ce lundi par l’écurie parisienne, qui pourrait désormais entreprendre une action en justice.

Les semaines de Ligue des champions sont décidément très animées au PSG. Une dizaine de jours après la révélation des envies de départ de Kylian Mbappé, ce dernier se retrouve une nouvelle fois au centre de l’attention à la veille du match opposant le PSG au Maccabi Haïfa. Ce dimanche soir, Le Parisien a dévoilé les chiffres hallucinants du nouveau contrat signé par Kylian Mbappé en mai dernier. S'il décidait d'honorer les trois saisons de son bail, Kylian Mbappé pourrait toucher 630M€ bruts, une somme correspondant au salaire et aux différentes primes incluses dans son contrat. De quoi faire du champion du monde tricolore le sportif le mieux payé de tout les temps. Une information démentie fermement par le PSG.

Le PSG dément le contrat pharaonique de Mbappé

« Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain », a réagi ce lundi le club de la capitale.

L’affaire portée en justice ?

Et l’affaire pourrait ne pas en rester là. En effet, le journaliste Fabrizio Romano annonce que le Paris Saint-Germain envisage de porter l’affaire en justice. Difficile pour le club de la capitale d’échapper actuellement aux zones de turbulences…