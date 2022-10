Foot - OM

OM : Nouveau choix fort de Tudor, Rongier monte au créneau et lâche une grosse déclaration

Publié le 30 octobre 2022 à 15h00

Après une défaite frustrante contre l’Eintracht Francfort, l’OM se déplaçait à Strasbourg. Devant à la mi-temps avec deux buts d’avance, les Olympiens ont totalement craqué en fin de rencontre et ont concédé le nul. Après le match, Valentin Rongier, remplaçant pour cette 13ème journée, a affiché son énervement et est revenu sur les choix d'Igor Tudor.

L’OM jouait un match capital à Strasbourg samedi. Après la victoire du RC Lens contre Toulouse, Igor Tudor et ses hommes n’avaient d’autre choix que de revenir avec trois points. A la mi-temps, l’OM avait fait le boulot et menait 2-0 grâce à des buts de Bamba Dieng et Issa Kaboré.

L’OM a craqué

Mais dans le second acte, l’OM s’est sabordé. Malgré une nette domination, les Marseillais ont concédé deux buts dont un dans le temps additionnel. Un match nul très frustrant pour l’OM qui avait la rencontre en main. Remplaçant, Valentin Rongier n'a pas caché son énervement au micro de Free Ligue 1 : « Je sais pas trop quoi vous dire… On va pas se laisser abattre, ça c’est sûr. On fait une première mi-temps sérieuse, on doit tuer le match avant. On fait que reculer, on le sent, au contraire d’avancer et de harceler le porteur. On sait que Strasbourg n’est pas bien en championnat mais avec le public derrière on n’est pas à l’abri de se faire égaliser, c’est ce qu’il s’est passé, on est très énervés contre nous-mêmes ».

