Foot - OM

OM : Tudor interpelle une recrue estivale, le vestiaire vole à son secours

Publié le 29 octobre 2022 à 01h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après des débuts en fanfare sous le maillot de l'OM, Nuno Tavares semble connaître un coup de moins bien. A l'instar de son pendant à droite, Jonathan Clauss, le joueur prêté par Arsenal traverse une passe difficile à Marseille. Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor estime qu'il doit encore s'améliorer, notamment sur ses choix.

Mauvaise passe pour les pistions à l'OM. Très sollicité par Igor Tudor, Nuno Tavares et Jonathan Clauss peinent à retrouver leur niveau aperçu en début de saison. Questionné sur son coup de moins bien, l'international français n'a pas esquivé le sujet. « Tout le monde a des phases de moins bien. J'en suis conscient. C'est difficile d'inverser des tendances du jour au lendemain, j'essaye de trouver des solutions. A moi de trouver les ressources pour retrouver mon niveau et ma fougue du début de saison » a-t-il déclaré en conférence de presse.

OM : Après le PSG, Tudor et Longoria ont tiré un terrible constat en interne https://t.co/BCKZl5KLJ8 pic.twitter.com/rQagw31yvP — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Nuno Tavares est passé à côté en Ligue des champions

Nuno Tavares n'était pas présent devant les journalistes ce vendredi, mais son cas a été abordé. Face à l'Eintracht Francfort mercredi dernier, le joueur prêté par Arsenal est passé à côté de sa rencontre, perdant énormément de ballons.

« Il peut s'améliorer sur la qualité de ses choix »

Présent en conférence de presse à quelques heures d'une rencontre face au RC de Strasbourg, Igor Tudor estime que Nuno Tavares doit encore progresser. « On a préparé des vidéos pour voir ses choix, il peut s'améliorer sur la qualité de ses choix » a déclaré l'entraîneur de l'OM.

« Si quelqu'un est moins bien, c'est aux coéquipiers d'en faire un peu plus. Nuno est un très bon joueur »